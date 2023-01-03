В Ирландии беженцам теперь придется платить за питание и стирку

С 3 января украинские беженцы в Ирландии должны платить за питание, в противном случае им грозит выселение из бесплатного жилья. Лица, проживающие в гостиницах и других помещениях, предоставленных правительством, должны платить за питание 10 евро в день.

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По новым правилам, у беженцев остается право бесплатно жить в местных отелях, но теперь люди должны обязательно оплачивать питание, даже если планируют питаться в другом месте. Если беженец откажется платить, его выселят из номера и новое жилье он будет искать самостоятельно.

Отмечается, что до сих пор эти расходы оплачивались Департаментом интеграции, однако теперь правительство приняло решение изменить правила в рамках усилий по ослаблению давления на государственную систему размещения беженцев.

Что известно

Новые правила касаются только людей, проживающих в гостиницах по типу "кровать и завтрак", и жителей гостевых домов.

Изменения для беженцев будут вводить поэтапно. Взносы покрывают завтрак, обед и ужин, оплачивать эти услуги нужно будет заранее. Взрослые за питание будут платить 10 евро в день, а взнос для детей составит 5 евро.

Кроме того, Ирландия прекращает оплату услуг прачечной и размещение домашних животных для проживающих в гостиницах. При этом услуги по уборке помещений по-прежнему будут покрываться.

Заметим, в Ирландии статус временной защиты в рамках общеевропейской схемы получили около 70 000 украинцев. По данным департамента, 46 000 из них живут в служебных помещениях.