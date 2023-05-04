В Ірландії добудували перші модульні будинки для українців: коли зможуть заїхати

Це будуть перші блоки із 700 модульних будинків, які влада пообіцяла спорудити в Ірландії. Вони були потрібні, щоб розв'язати проблему з житлом через велику кількість біженців.

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Перші модульні будинки для українців в Ірландії

Перші модульні будинки здадуть в експлуатацію за два тижні, решту мають встановити упродовж літа.

Спочатку влада обіцяла 500 модульних будинків, потім програму розширили до 700. Наразі жодна локація не готова через низку проблем: від протестів місцевих мешканців щодо неякісного житла до непридатності виділеної ділянки.

За оцінками, будівництво коштуватиме від 165 000 євро за двокімнатну квартиру. В цих модульних блоках українці проживатимуть протягом 3 років, потім місцевій владі запропонують використовувати будинки як соціальне житло. Також допускається варіант, що згодом ці будинки можуть бути передані Україні в межах зусиль із відновлення.

Модульні будинки, що будуються в Махоні / Фото Eddie O'Hare​

Відзначається, що будинки були зібрані за єдиним стандартом і відповідають як будівельним, так і житловим нормам.

Де ще будують?

Будівництво модульних містечок в Ірландії розпочалося вже в таких місцях:

30 будинків – у місті Каван;

64 – у Махоні, графство Корк;

62 – у Терлсі, графство Типперері;

22 – у Дурлі-Парку, графство Слайго;

28 – у Клерморрісі, графство Мейо;

64 – у Клонмінчі, графство Оффалі;

42 – у Ратдауні, графство Лауа.

Заселяти людей у модульні будинки у містах Корк та Каван планується у червні.

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