В Ірландії добудували перші модульні будинки для українців: коли зможуть заїхати
Джерело:irishexaminer.com
В Ірландії готуються до відкриття першого модульного містечка для українців. Будинки на локації Махон в Корку обіцяють передати біженцям через 2 тижні.
Це будуть перші блоки із 700 модульних будинків, які влада пообіцяла спорудити в Ірландії. Вони були потрібні, щоб розв'язати проблему з житлом через велику кількість біженців.
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Перші модульні будинки для українців в Ірландії
Перші модульні будинки здадуть в експлуатацію за два тижні, решту мають встановити упродовж літа.
Спочатку влада обіцяла 500 модульних будинків, потім програму розширили до 700. Наразі жодна локація не готова через низку проблем: від протестів місцевих мешканців щодо неякісного житла до непридатності виділеної ділянки.
За оцінками, будівництво коштуватиме від 165 000 євро за двокімнатну квартиру. В цих модульних блоках українці проживатимуть протягом 3 років, потім місцевій владі запропонують використовувати будинки як соціальне житло. Також допускається варіант, що згодом ці будинки можуть бути передані Україні в межах зусиль із відновлення.
Модульні будинки, що будуються в Махоні / Фото Eddie O'Hare
Відзначається, що будинки були зібрані за єдиним стандартом і відповідають як будівельним, так і житловим нормам.
Де ще будують?
Будівництво модульних містечок в Ірландії розпочалося вже в таких місцях:
- 30 будинків – у місті Каван;
- 64 – у Махоні, графство Корк;
- 62 – у Терлсі, графство Типперері;
- 22 – у Дурлі-Парку, графство Слайго;
- 28 – у Клерморрісі, графство Мейо;
- 64 – у Клонмінчі, графство Оффалі;
- 42 – у Ратдауні, графство Лауа.
Заселяти людей у модульні будинки у містах Корк та Каван планується у червні.