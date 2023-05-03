Зробити це треба за вимогами, аби потім не довелося зазнавати збитків. Як правильно це зробити – розкажемо далі.

Читайте також У 2022 році українці у Польщі отримали рекордну кількість польських паспортів

Як відмовитись від тимчасового захисту?

Якщо українці ухвалюють рішення покинути Польщу більш як на 1 місяць, або остаточно повернутись до України, необхідно скасувати свій статус PESEL UKR. Для цього варто повідомити управління гміни, подавши заяву на офіційному бланку.

Якщо ж людина вже перебуває за межами Польщі, то можна зробити це через посередника – офіційного представника. Після цієї процедури українців зі статусом PESEL UKR позбавлять всіх прав, які надає тимчасовий захист у Польщі.

Нагадаємо, тимчасовий захист у Польщі дозволяє:

Перебувати у Польщі легально щонайменше до 4 березня 2024 року.

Мати вільний доступ до ринку праці.

Отримувати виплати на дітей (500 злотих на місяць).

Отримувати допомогу для школярів (300 злотих).

Мати доплату за садочки, ясла та гуртки для дітей.

Отримувати медичну допомогу.

Чи можна не відмовлятись від тимчасового захисту?

Українські біженці, які виїжджають з Польщі на термін понад 30 днів, втрачають статус UKR автоматично. Проте подавати заяву все ж необхідно, якщо подорожувати в межах Шенгенської зони. Це потрібно, щоб польські органи влади могли зареєструвати виїзд.

Важливо! Якщо особа, яка виїхала з Польщі, не припинила свій тимчасовий захист і продовжує отримувати соціалку (наприклад, 500 злотих на дітей), виплати доведеться повернути. Адже ці кошти надаються українським біженцям лише тоді, коли вони перебувають зі своїми дітьми на території Польщі.