Это будут первые блоки из 700 модульных домов, которые власти пообещали построить в Ирландии. Они требовались, чтобы решить проблему с жильем из-за большого количества беженцев.

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Первые модульные дома для украинцев в Ирландии

Первые модульные дома сдадут в эксплуатацию через две недели, остальные должны установить в течение лета.

Сначала власти обещали 500 модульных домов, затем программу расширили до 700. Сейчас ни одна локация не готова из-за ряда проблем: от протестов местных жителей по поводу некачественного жилья до негодности выделенного участка.

По оценкам, строительство обойдется от 165 000 евро за двухкомнатную квартиру. В этих модульных блоках украинцы будут проживать в течение 3 лет, затем местные власти предложат использовать дома как социальное жилье. Также допускается вариант, что впоследствии эти дома могут быть переданы Украине в пределах усилий по восстановлению.

Модульные дома, строящиеся в Махони / Фото Eddie O'Hare

Отмечается, что дома были собраны по единому стандарту и соответствуют как строительным, так и жилым нормам.

Где еще строят?

Строительство модульных городков в Ирландии началось уже в следующих местах:

30 домов – в городе Каван;

64 – в Махоне, графство Корк;

62 – в Терлсе, графство Типперери;

22 – в Дурли-Парке, графство Слайго;

28 – в Клерморрисе, графство Мэйо;

64 – в Клонминче, графство Оффали;

42 – в Ратдауне, графство Лауа.

Заселять людей в модульные дома в городах Корк и Каван планируется в июне.

Обратите внимание! Восточноевропейские страны сокращают финансирование программ поддержки украинских беженцев. Средств на помощь не хватает из-за ограничений бюджетов государств.