Это будут первые блоки из 700 модульных домов, которые власти пообещали построить в Ирландии. Они требовались, чтобы решить проблему с жильем из-за большого количества беженцев.
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Первые модульные дома для украинцев в Ирландии
Первые модульные дома сдадут в эксплуатацию через две недели, остальные должны установить в течение лета.
Сначала власти обещали 500 модульных домов, затем программу расширили до 700. Сейчас ни одна локация не готова из-за ряда проблем: от протестов местных жителей по поводу некачественного жилья до негодности выделенного участка.
По оценкам, строительство обойдется от 165 000 евро за двухкомнатную квартиру. В этих модульных блоках украинцы будут проживать в течение 3 лет, затем местные власти предложат использовать дома как социальное жилье. Также допускается вариант, что впоследствии эти дома могут быть переданы Украине в пределах усилий по восстановлению.
Модульные дома, строящиеся в Махони / Фото Eddie O'Hare
Отмечается, что дома были собраны по единому стандарту и соответствуют как строительным, так и жилым нормам.
Где еще строят?
Строительство модульных городков в Ирландии началось уже в следующих местах:
- 30 домов – в городе Каван;
- 64 – в Махоне, графство Корк;
- 62 – в Терлсе, графство Типперери;
- 22 – в Дурли-Парке, графство Слайго;
- 28 – в Клерморрисе, графство Мэйо;
- 64 – в Клонминче, графство Оффали;
- 42 – в Ратдауне, графство Лауа.
Заселять людей в модульные дома в городах Корк и Каван планируется в июне.