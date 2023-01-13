У Грузії українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу: які умови
Джерело:Visit Ukraine
Українські родини з дітьми, які тимчасово проживають у Грузії через повномасштабну війну в Україні, можуть отримати фінансову допомогу. Уряд цієї країни, за підтримки ЮНІСЕФ, надає українцям можливість одноразової виплати.
Як отримати одноразову фінансову допомогу в Грузії
Розмір виплати становитиме 470 грузинських ларі на дитину. Дізнайтеся детальніше, який термін та умови подання заявок на отримання коштів.
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Щоб отримати кошти, батьки чи законні представники дітей повинні написати заяву в територіальному чи обласному управлінні Агенції соціального обслуговування.
Зазначається, що обов'язково треба взяти з собою свій паспорт та паспорт чи свідоцтво про народження дитини.
Податися на виплату потрібно до 1 березня 2023 року.Адреси соціальних служб Грузії шукайте за посиланням. У разі запитань телефонуйте на гарячу лінію 1505.
Державна соціальна допомога для українців у Грузії
Також Грузія виплачує українським родинам фінансову допомогу протягом 3 місяців після прибуття до країни:
- 300 ларі на родину;
- додатково 45 ларі на кожного іншого члена родини.
Подати заяву на отримання грошової допомоги можуть лише ті, хто перетнули кордон з Грузією після лютого 2022 року. При цьому призначити виплату може тільки орган соціальної служби.
Зауважимо, наразі у Грузії перебуває близько 30 000 біженців. Українці можуть в’їхати в Грузію без візи та лишатися в країні протягом року.