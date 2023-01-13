Розмір виплати становитиме 470 грузинських ларі на дитину. Дізнайтеся детальніше, який термін та умови подання заявок на отримання коштів.

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Щоб отримати кошти, батьки чи законні представники дітей повинні написати заяву в територіальному чи обласному управлінні Агенції соціального обслуговування.

Зазначається, що обов'язково треба взяти з собою свій паспорт та паспорт чи свідоцтво про народження дитини.

Податися на виплату потрібно до 1 березня 2023 року.

Адреси соціальних служб Грузії шукайте за посиланням. У разі запитань телефонуйте на гарячу лінію 1505.

Державна соціальна допомога для українців у Грузії

Також Грузія виплачує українським родинам фінансову допомогу протягом 3 місяців після прибуття до країни:

300 ларі на родину;

додатково 45 ларі на кожного іншого члена родини.

Подати заяву на отримання грошової допомоги можуть лише ті, хто перетнули кордон з Грузією після лютого 2022 року. При цьому призначити виплату може тільки орган соціальної служби.

Зауважимо, наразі у Грузії перебуває близько 30 000 біженців. Українці можуть в’їхати в Грузію без візи та лишатися в країні протягом року.