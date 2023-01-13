Размер выплаты составит 470 грузинских лари на ребенка. Узнайте подробнее, какой срок и условия подачи заявок на получение средств.

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Для получения средств родители или законные представители детей должны написать заявление в территориальном или областном управлении Агентства социального обслуживания.

Отмечается, что обязательно следует взять с собой свой паспорт и паспорт или свидетельство о рождении ребенка.

Податься в рассрочку нужно до 1 марта 2023 года.

Адреса социальных служб Грузии ищите по ссылке. При возникновении вопросов звоните на горячую линию 1505.

Государственная социальная помощь для украинцев в Грузии

Грузия выплачивает украинским семьям финансовую помощь в течение 3 месяцев после прибытия в страну:

300 лари на семью;

дополнительно 45 лари на каждого другого члена семьи.

Подать заявление на получение денежной помощи могут только те, кто пересек границу с Грузией после февраля 2022 года. При этом назначить выплату может только орган социальной службы.

Заметим, что в настоящее время в Грузии находится около 30 000 беженцев. Украинцы могут въехать в Грузию без визы и оставаться в стране в течение года.