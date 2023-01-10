У Чехії введуть нові умови проживання для українців: що відомо про зміни
Джерело:proukrainu.blesk.cz
У Чехії планують змінити умови проживання для українських біженців. Безплатне проживання у готелях, гуртожитках та пансіонатах пропонують обмежити 5 місяцями.
Міністерство праці Чехії пропонує запровадити зміни щодо термінів проживання із квітня 2023 року.
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В чому полягають зміни
Українці, які отримали тимчасовий захист в країні, зможуть безплатно жити в екстреному житлі для біженців щонайбільше 150 днів. Мовиться про гуртожитки, пансіонати, готелі, квартири від організацій.
Якщо ж біженець відмовиться від запропонованого житла або залишить його більше ніж на 5 днів, це вважатиметься вичерпанням максимального терміну перебування.
Зазначається, що наразі в Чехії в таких приміщеннях проживають 70 000 українських біженців, держава виділяє компенсацію в 300 – 350 крон за добу. Через 5 місяців українці можуть оплачувати своє перебування або переїхати.
Мета такого підходу – звільнити місця для інших малозабезпечених людей і мотивувати біженців працювати. Держава оплачуватиме проживання для батьків з дітьми до 4 років, людей старше 65 років та людей з інвалідністю.
Українцям залишать варіант проживання у квартирах
Допомогу на проживання в квартирі й надалі виплачуватиме Центр Зайнятості. Люди, які безплатно приймають новоприбулих із візою тимчасового захисту у власному будинку чи квартирі, можуть продовжувати отримувати солідарну допомогу.
Згідно з пропозицією, новий вид допомоги почне надаватися при самостійному проживанні в квартирі. Цю надбавку отримуватимуть не лише приватні орендодавці, а й компанії чи організації. Розмір допомоги встановлюватиме уряд окремою постановою.
Загалом пропозиція викликала критику у деяких міністерствах і влади регіонів. Адже на ринку нерухомості критично не вистачає вільних квартир, куди біженці могли б переселитися з гуртожитків. Крім того, кажуть, якщо тисячі людей почнуть шукати квартири одночасно, це може вплинути на ціни.
Пропозиція Мінпраці – повністю "соціально нестерпна", адже запропоновані зміни можуть призвести до колапсу системи захисту біженців, торгівлі людьми, зростання бідності та експлуатації,
– зауважив омбудсмен.
Владу регіонів не влаштовує відсутність даних про величину доплати та те, що солідарна допомога та новий вид допомоги мають виплачуватися незалежно від доходу чи майна біженців і без обмеження часу.
Проєкт ще обговорюватиметься в уряді. Щоб закон набрав чинності, його має схвалити парламент і підписати президент.