У Чехії введуть нові умови проживання для українців: що відомо про зміни

У Чехії планують змінити умови проживання для українських біженців. Безплатне проживання у готелях, гуртожитках та пансіонатах пропонують обмежити 5 місяцями.

Міністерство праці Чехії пропонує запровадити зміни щодо термінів проживання із квітня 2023 року.

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В чому полягають зміни

Українці, які отримали тимчасовий захист в країні, зможуть безплатно жити в екстреному житлі для біженців щонайбільше 150 днів. Мовиться про гуртожитки, пансіонати, готелі, квартири від організацій.

Якщо ж біженець відмовиться від запропонованого житла або залишить його більше ніж на 5 днів, це вважатиметься вичерпанням максимального терміну перебування.

Зазначається, що наразі в Чехії в таких приміщеннях проживають 70 000 українських біженців, держава виділяє компенсацію в 300 – 350 крон за добу. Через 5 місяців українці можуть оплачувати своє перебування або переїхати.