Министерство труда Чехии предлагает ввести изменения сроков проживания с апреля 2023 года.

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В чем состоят изменения

Украинцы, получившие временную защиту в стране, смогут бесплатно жить в экстренном жилье для беженцев максимум 150 дней. Речь идет об общежитиях, пансионатах, гостиницах, квартирах от организаций.

Если же беженец откажется от предложенного жилья или оставит его более чем на 5 дней, это будет считаться истекшим максимальным сроком пребывания.

Отмечается, что в Чехии в таких помещениях проживают 70 000 украинских беженцев, государство выделяет компенсацию в 300 – 350 крон в сутки. Через 5 месяцев украинцы могут оплачивать свое пребывание или уехать.

Цель такого подхода – освободить места для других малоимущих людей и мотивировать беженцев работать. Государство будет оплачивать проживание для родителей с детьми до 4 лет, старше 65 лет и людей с инвалидностью.

Украинцам оставят вариант проживания в квартирах

Помощь на проживание в квартире и дальше будет выплачивать Центр занятости. Люди, бесплатно принимающие вновь прибывших с визой временной защиты в собственном доме или квартире, могут продолжать получать солидарную помощь.

Согласно предложению, новый вид помощи начнет предоставляться при самостоятельном проживании в квартире. Эту надбавку получат не только частные арендодатели, но и компании или организации. Размер помощи будет устанавливаться правительством отдельным постановлением.

В целом предложение вызвало критику в некоторых министерствах и властях регионов. Ведь на рынке недвижимости критично не хватает свободных квартир, куда беженцы могли бы переселиться из общежитий. Кроме того, говорят, если тысячи людей станут искать квартиры одновременно, это может повлиять на цены.

Предложение Минтруда – полностью "социально невыносимое", ведь предложенные изменения могут привести к коллапсу системы защиты беженцев, торговли людьми, росту бедности и эксплуатации,

– заметил омбудсмен.

Власти регионов не устраивают отсутствие данных о величине доплаты и то, что солидарная помощь и новый вид помощи должны выплачиваться независимо от дохода или имущества беженцев и без ограничения времени.

Проект будет еще обсуждаться в правительстве. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен парламентом и подписан президентом.