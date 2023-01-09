Так, новоприбулим видаватимуть спеціальні банківські картки із коштами. Ці гроші українці зможуть витрачати на перші потреби.

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Українцям у Франції видаватимуть картки з грошима на перший час

Французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також із платіжним гігантом Visa, щоб запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції.

Прискорення доступу до основної грошової системи покращує перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, що працює з Enfuce над створенням програми Welcome.Place для тих, хто постраждав від вимушеного переселення,

– сказала представник компанії Visa Кетрін Браун.

Особи зі статусом біженця чи іммігранта отримають "Привітальний пакет" з карткою Visa, на якій попередньо будуть зараховані кошти для полегшення витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів їхнього перебування у Франції.

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами по кожній карті, зокрема і те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом того, як витрачаються кошти.

Пілотний проєкт планують завершити цього року, а потім, ймовірно, буде підписано більший контракт, щоб розширити масштаби карткової програми для обслуговування більшої кількості біженців.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Франції приїхало близько 120 тисяч українських громадян.