Рішення триватиме до 30 вересня. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з посиланням на болгарську урядову інформаційну службу.

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Болгарія продовжує платити готельєрам за підтримку українців

З початком повномасштабної війни Болгарія безплатно надала для евакуйованих українців готелі на узбережжі Чорного моря. Через високий туристичний сезон правила надання допомоги змінили: уряд почав платити 15 левів щодня за кожного українця, який отримав тимчасовий захист у Болгарії.

Програму неодноразово продовжували, надаючи можливість переселенцям безкоштовно проживати у країні. Відповідно до останнього рішення уряду, українці зможуть залишатися в Болгарії до 30 вересня цього року.

Крім того, влада країни доручила міністрам праці та соціальної політики розробити план інтеграції українців до болгарського суспільства. Представити новий підхід до роботи з українськими переселенцями посадовці мають через місяць.

Труднощі із програмою допомоги українцям у Болгарії: коротко Труднощі та скандали в Болгарії почались ще наприкінці весни. Так, з 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути через закінчення гуманітарної держпрограми. Тоді влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях – біженців частково переселили в простіші заклади. Реакція громадян країни була різкою, що підтверджувалося закликами до відставки ініціатора такого рішення – віцепрем'єрки Калини Константинової. Натомість вже зараз в Болгарії сподіваються, що у жовтні не доведеться продовжувати програму розселення, бо запрацює нова – з інтеграції у соціальну систему.

Зауважимо, за даними ООН, в Болгарії отримали статус захисту понад 133 000 українців, наразі в країні налічується 67 467 українських біженців.

Чи проти поляки, щоб українці залишилися в Польщі на роки?

Польща є однією з країн, які прийняли найбільше українських біженців з лютого 2022 року. Зараз тут залишається близько мільйона людей з тимчасовим захистом: вони отримують всю необхідну допомогу та виплати. Більшість українців у Польщі інтегрувалися в місцевий ринок праці та віддали дітей до школи.

Поляки зберігають позитивне ставлення до українців і через півтора роки повномасштабної війни. Більшість громадян Польщі згодні, щоб українські біженці залишилися в країні на роки.