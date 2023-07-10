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Болгария продолжает платить отельерам за поддержку украинцев
С началом полномасштабной войны Болгария бесплатно предоставила для эвакуированных украинцев гостиницы на побережье Черного моря. Из-за высокого туристического сезона правила оказания помощи изменили: правительство начало платить 15 львов ежедневно за каждого украинца, получившего временную защиту в Болгарии.
Программа неоднократно продолжалась, предоставляя возможность переселенцам бесплатно проживать в стране. Согласно последнему решению правительства, украинцы смогут оставаться в Болгарии до 30 сентября этого года.
Кроме того, власти страны поручили министрам труда и социальной политики разработать план интеграции украинцев в болгарское общество. Представить новый подход к работе с украинскими переселенцами должностные лица должны через месяц.
Трудности с программой помощи украинцам в Болгарии: коротко
Затруднения и скандалы в Болгарии начались еще в конце весны. Так, с 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их из-за окончания гуманитарной госпрограммы.
Тогда власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе содержать граждан Украины в прибрежных отелях – беженцев частично переселили в более простые заведения. Реакция граждан страны была резкой, что подтверждалось призывами к отставке инициатора такого решения – вице-премьера Калины Константиновой.
В то же время уже сейчас в Болгарии надеются, что в октябре не придется продолжать программу расселения, потому что заработает новая – по интеграции в социальную систему.
Против ли поляки, чтобы украинцы остались в Польше на годы?
Польша является одной из стран, которые приняли больше украинских беженцев с февраля 2022 года. Сейчас здесь остается около миллиона человек с временной защитой: они получают всю необходимую помощь и выплаты. Большинство украинцев в Польше интегрировались в местный рынок труда и отдали детей в школу.
Поляки сохраняют положительное отношение к украинцам и через полтора года полномасштабной войны. Большинство граждан Польши согласны, чтобы украинские беженцы остались в стране на годы.
62% поляков согласны с утверждением, что "для Польши было бы хорошо, если бы украинские беженцы остались на многие годы". Не согласились с этим только 27%.