Національна статистична служби Сполученого Королівства (ONS) опитала українців, які отримали тимчасовий захист у країні. Понад половина українських біженців (52%) віком від 18 років планують залишитися у Британії після завершення війни в Україні.

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Робота тримає

Також українці розповіли про головну причину свого рішення залишитися у Великій Британії в майбутньому – це пропозиції з працевлаштування. 58% українських біженців у Британії перекваліфікувалися і працюють не за тією професією, яку мали в Україні. Якщо вдома вони працювали найчастіше в галузі освіти, інформаційних технологій та комунікацій, то в новій країні вони переважно отримують роботу у сфері обслуговування, сільського господарства та будівництва.

Приблизно 70% учасників опитування назвали свої зв'язки зі Сполученим Королівством "‎дуже сильними" або "‎певною мірою сильними".

У соціологічному дослідженні ONS взяли участь понад 10 000 осіб у період з 27 квітня по 15 травня.

Житлова криза в Британії

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад 124 000 українців переїхали до Сполученого Королівства за програмою Homes for Ukraine. Але за останній час житлова криза у Великій Британії посилилась. Проблема в тому, що британські спонсори дедалі частіше відмовляються приймати в себе людей – втомилися і хочуть повернути вільний простір вдома.

Також є проблема з центрами розміщення, за які платила держава і які обходяться дуже дорого. Наприклад, в Уельсі зараз закривають такі центри в готелях та пансіонатах. Тому українців, які проживали там півтора року переселяють в інші місця розміщення. Нещодавно почали перевозити родини до трейлерного парку.