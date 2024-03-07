Частина українських біженців більше не мають права на захист у Нідерландах: кого це стосується
Джерело:NOS.nl
Закінчення терміну дії тимчасового захисту в Нідерландах торкнулося певної групи біженців з України. Ці індивіди мають або залишити Нідерланди або подати заявку на міжнародний притулок для продовження перебування в країні.
Мовиться про біженців з України без українського громадянства. Приблизно 100 осіб з третіх країн влаштували протест у Гаазі, висловлюючи невдоволення через рішення про депортацію.
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Біженці без громадянства України не мають права на захист у Нідерландах
З 4 березня 2024 року, Нідерланди призупинили надання захисту для приблизно 2 540 іноземців, які перебували в Україні на правах тимчасового проживання до війни. Їм потрібно або звернутися за притулком, або покинути країну.
До 1 квітня вони мають розв'язати організаційні питання, такі як звільнення з роботи та закриття банківських рахунків. Тим, хто вирішив покинути Нідерланди, уряд пропонує фінансову допомогу в розмірі 5000 євро,
– йдеться у повідомленні.
Уряд дозволив цим особам залишатися у місцевих притулках із забезпеченням харчування протягом 28 днів після 4 березня, але без права на роботу чи безплатне медичне обслуговування.
Які настрої в населення?
На протестах у Гаазі учасники висловлювали незадоволення дискримінацією між українцями та негромадянами України, що перебували в країні з тимчасовими дозволами.
Окрім того, суди Нідерландів розглядають позови від іноземців, які оскаржують припинення права на проживання, створивши спеціальні палати для цих справ. Тим, чиї справи перебувають у судовому розгляді, було дозволено продовжити перебування у притулках на додатковий час.
Біженці в Нідерландах: останні новини
- У Нідерландах українці, які отримали спеціальний статус, отримали ті ж самі права на працевлаштування, що й громадяни ЄС. Однак, поки біженці не знайшли роботу, вони отримують від держави матеріальну допомогу. Тепер їх можуть змусити платити за житло на території країни.
- Також центральний пункт прийому українців в місті Утрехт закрили. Він відігравав ключову роль у наданні допомоги та підтримки біженцям. Річ у тім, що центр переповнений.
- Українці дедалі частіше обирають Нідерланди для тимчасового проживання. Країна приваблює високим рівнем життя, офіційним працевлаштуванням та перспективою отримання високих доходів. Які вакансії сьогодні залишаються актуальними та скільки вдасться заробити без знання мови – розповідаємо за посиланням!