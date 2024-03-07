Часть украинских беженцев больше не имеют права на защиту в Нидерландах: кого это касается

Окончание срока действия временной защиты в Нидерландах коснулось определенной группы беженцев из Украины. Эти индивиды должны либо покинуть Нидерланды или подать заявку на международный приют для продолжения пребывания в стране.

Речь идет о беженцах из Украины без украинского гражданства. Примерно 100 человек из третьих стран устроили протест в Гааге, выражая недовольство из-за решения о депортации.

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Беженцы без гражданства Украины не имеют права на защиту в Нидерландах

С 4 марта 2024 года, Нидерланды приостановили предоставление защиты для примерно 2 540 иностранцев, которые находились в Украине на правах временного проживания до войны. Им нужно или обратиться за убежищем, или покинуть страну.

До 1 апреля они должны решить организационные вопросы, такие как увольнение с работы и закрытие банковских счетов. Тем, кто решил покинуть Нидерланды, правительство предлагает финансовую помощь в размере 5000 евро,

– говорится в сообщении.

Правительство разрешило этим лицам оставаться в местных приютах с обеспечением питания в течение 28 дней после 4 марта, но без права на работу или бесплатное медицинское обслуживание.

Какие настроения у населения?

На протестах в Гааге участники выражали недовольство дискриминацией между украинцами и не гражданами Украины, находившихся в стране с временными разрешениями.

Кроме того, суды Нидерландов рассматривают иски от иностранцев, которые оспаривают прекращение права на проживание, создав специальные палаты для этих дел. Тем, чьи дела находятся в судебном рассмотрении, было разрешено продлить пребывание в убежищах на дополнительное время.

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