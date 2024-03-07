Мовиться про біженців з України без українського громадянства. Приблизно 100 осіб з третіх країн влаштували протест у Гаазі, висловлюючи невдоволення через рішення про депортацію.

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Біженці без громадянства України не мають права на захист у Нідерландах

З 4 березня 2024 року, Нідерланди призупинили надання захисту для приблизно 2 540 іноземців, які перебували в Україні на правах тимчасового проживання до війни. Їм потрібно або звернутися за притулком, або покинути країну.

До 1 квітня вони мають розв'язати організаційні питання, такі як звільнення з роботи та закриття банківських рахунків. Тим, хто вирішив покинути Нідерланди, уряд пропонує фінансову допомогу в розмірі 5000 євро,

– йдеться у повідомленні.

Уряд дозволив цим особам залишатися у місцевих притулках із забезпеченням харчування протягом 28 днів після 4 березня, але без права на роботу чи безплатне медичне обслуговування.

Які настрої в населення?

На протестах у Гаазі учасники висловлювали незадоволення дискримінацією між українцями та негромадянами України, що перебували в країні з тимчасовими дозволами.

Окрім того, суди Нідерландів розглядають позови від іноземців, які оскаржують припинення права на проживання, створивши спеціальні палати для цих справ. Тим, чиї справи перебувають у судовому розгляді, було дозволено продовжити перебування у притулках на додатковий час.

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