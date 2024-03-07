Речь идет о беженцах из Украины без украинского гражданства. Примерно 100 человек из третьих стран устроили протест в Гааге, выражая недовольство из-за решения о депортации.
Читайте также На что украинские беженцы тратят больше всего денег в Европе
Беженцы без гражданства Украины не имеют права на защиту в Нидерландах
С 4 марта 2024 года, Нидерланды приостановили предоставление защиты для примерно 2 540 иностранцев, которые находились в Украине на правах временного проживания до войны. Им нужно или обратиться за убежищем, или покинуть страну.
До 1 апреля они должны решить организационные вопросы, такие как увольнение с работы и закрытие банковских счетов. Тем, кто решил покинуть Нидерланды, правительство предлагает финансовую помощь в размере 5000 евро,
– говорится в сообщении.
Правительство разрешило этим лицам оставаться в местных приютах с обеспечением питания в течение 28 дней после 4 марта, но без права на работу или бесплатное медицинское обслуживание.
Какие настроения у населения?
На протестах в Гааге участники выражали недовольство дискриминацией между украинцами и не гражданами Украины, находившихся в стране с временными разрешениями.
Кроме того, суды Нидерландов рассматривают иски от иностранцев, которые оспаривают прекращение права на проживание, создав специальные палаты для этих дел. Тем, чьи дела находятся в судебном рассмотрении, было разрешено продлить пребывание в убежищах на дополнительное время.
Беженцы в Нидерландах: последние новости
- В Нидерландах украинцы, получившие специальный статус, получили те же права на трудоустройство, что и граждане ЕС. Однако, пока беженцы не нашли работу, они получают от государства материальную помощь. Теперь их могут заставить платить за жилье на территории страны.
- Также центральный пункт приема украинцев в городе Утрехт закрыли. Он играл ключевую роль в оказании помощи и поддержки беженцам. Дело в том, что центр переполнен.
- Украинцы все чаще выбирают Нидерланды для временного проживания. Страна привлекает высоким уровнем жизни, официальным трудоустройством и перспективой получения высоких доходов. Какие вакансии сегодня остаются актуальными и сколько удастся заработать без знания языка – рассказываем по ссылке!