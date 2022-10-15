Біля посольства Росії у Варшаві з'явиться Алея жертв російської агресії
Джерело:Polska Agencja Prasowa
Міська рада Варшави прийняла рішення про ще одне перейменування вулиці на честь українського народу. Під час голосування прийняття резолюції підтримали 55 депутатів, двоє утрималися.
Алеєю жертв російської агресії – так учора депутати Варшави назвали пішохідно-велосипедний маршрут, що пролягає вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Російської Федерації. Під час дискусії радник ПіС Філіп Фронковяк розповів про винятковий героїзм українців у боротьбі з Росією та про варшав’ян, які в різних місцях протестували проти російської агресії в Україні.
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Напад на порядок і безпеку в Європі
Ми вирішили інституційно допомогти українцям і Україні. Ми зробили це разом і разом засудили російську агресію в Раді Варшави. Ми зазначили, що цей напад на Україну є замахом на наш порядок і безпеку Європи та Польщі,
– сказав радник.
Він також підкреслив, що Варшавська Рада однозначно засудила поведінку Росії.
Ми маємо зробити все можливе, щоб відверте ігнорування Росією принципів міжнародного співіснування не тривало. Однією з таких акцій є присвоєння імені Алеї жертв російської агресії біля посольства Російської Федерації,
– наголосив Філіп Фронковяк.
Проєкт постанови також підтримав голова клубу "Громадянська коаліція" Ярослав Шостаковський. Загалом під час голосування "ЗА" ухвалу висловилися 55 депутатів, 2 депутати утрималися.
Де розташована Алея жертв російської агресії
Алеєю жертв російської агресії називатиметься пішохідно-велосипедна дорога, яка пролягає вздовж вулиці Бельведерської біля Посольства Російської Федерації між вулицями Багатела та Спєровою.
Ця назва вписується в запропоноване місце, у зв'язку з агресією Росії проти України, яка триває досі. Крім того, назва має на меті спровокувати та змусити діяти російську державу,
– йдеться в обґрунтуванні ухвали.