Аллеей жертв российской агрессии – так вчера депутаты Варшавы назвали пешеходно-велосипедный маршрут, пролегающий вдоль улицы Бельведерской у посольства Российской Федерации. Во время дискуссии советник ПиС Филипп Фронковяк рассказал об исключительном героизме украинцев в борьбе с Россией и о варшавянах, которые в разных местах протестовали против российской агрессии в Украине.

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Нападение на порядок и безопасность в Европе

Мы решили институционально помочь украинцам и Украине. Мы сделали это вместе и вместе осудили российскую агрессию в Раде Варшавы. Мы отметили, что это нападение на Украину покушение на наш порядок и безопасность Европы и Польши,

– сказал советник.

Он также подчеркнул, что Варшавский Совет однозначно осудил поведение России.

Мы должны сделать все возможное, чтобы откровенное игнорирование Россией принципов международного сосуществования не продолжалось. Одной из таких акций является присвоение имени Аллеи жертв российской агрессии у посольства Российской Федерации,

– добавил Филипп Фронковяк.

Проект постановления также поддержал глава клуба "Гражданская коалиция" Ярослав Шостаковский. Всего во время голосования "ЗА" такое решение высказались 55 депутатов, 2 депутата воздержались.

Где расположена Аллея жертв российской агрессии

Аллеей жертв российской агрессии будет называться пешеходно-велосипедная дорога, пролегающая вдоль улицы Бельведерской у Посольства Российской Федерации между улицами Богатела и Сперовой.