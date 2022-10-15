Алеєю жертв російської агресії – так учора депутати Варшави назвали пішохідно-велосипедний маршрут, що пролягає вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Російської Федерації. Під час дискусії радник ПіС Філіп Фронковяк розповів про винятковий героїзм українців у боротьбі з Росією та про варшав’ян, які в різних місцях протестували проти російської агресії в Україні.

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Напад на порядок і безпеку в Європі

Ми вирішили інституційно допомогти українцям і Україні. Ми зробили це разом і разом засудили російську агресію в Раді Варшави. Ми зазначили, що цей напад на Україну є замахом на наш порядок і безпеку Європи та Польщі,

– сказав радник.

Він також підкреслив, що Варшавська Рада однозначно засудила поведінку Росії.

Ми маємо зробити все можливе, щоб відверте ігнорування Росією принципів міжнародного співіснування не тривало. Однією з таких акцій є присвоєння імені Алеї жертв російської агресії біля посольства Російської Федерації,

– наголосив Філіп Фронковяк.

Проєкт постанови також підтримав голова клубу "Громадянська коаліція" Ярослав Шостаковський. Загалом під час голосування "ЗА" ухвалу висловилися 55 депутатів, 2 депутати утрималися.

Де розташована Алея жертв російської агресії

Алеєю жертв російської агресії називатиметься пішохідно-велосипедна дорога, яка пролягає вздовж вулиці Бельведерської біля Посольства Російської Федерації між вулицями Багатела та Спєровою.

Ця назва вписується в запропоноване місце, у зв'язку з агресією Росії проти України, яка триває досі. Крім того, назва має на меті спровокувати та змусити діяти російську державу,

– йдеться в обґрунтуванні ухвали.