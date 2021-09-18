Більшість щиро вірить, що деінде жити краще, – Елла Лібанова про українську моду на еміграцію

Щороку соціальні дослідження підтверджують те, що українці бажають виїхати вчитися та працювати за кордон. Масова міграція розвивається, бо закордонне життя видається громадянам України більш успішним.

Про тенденції еміграції висловилася директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова на конференції National media talk. Пані Лібанова є науковицею у галузі соціоекономіки, демографії й економіки праці та докторкою економічних наук.

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Що думає Елла Лібанова про міграцію українців за кордон

На думку науковиці, масштабна міграція – це нормальне явище, яке притаманне глобалізованому світу. Але в українців сформувалася своєрідна мода на міграцію. Стало престижним говорити про те, що діти будуть вчитися і працювати лише за кордоном.

Переважна більшість із нас щиро вірить у те, що деінде жити краще, ніж там, де ми живемо. Це може стосуватися іншої країни, це може стосуватися іншого міста, але там десь краще, ніж тут,

– висловилася Елла Лібанова.

Вона додала, що міграція дає як багато переваг країні-донору, так і негараздів. Зрозуміло, що насамперед йдеться про втрати населення, людського потенціалу та капіталу. Також через міграційні процеси багато дітей в Україні позбавлені належної батьківської турботи.

Пані Лібанова зауважила, що найчастіше працездатні люди виїжджають до Польщі.

Аналізуючи останні 30 років життя в Україні, Лібанова дійшла висновку, що українці є доволі суперечливими у своїх прагненнях.

Ми хочемо поєднати високий рівень соціального забезпечення з низьким оподаткуванням, до того ж необов'язково яке ми сплачуємо. І, наприклад, ми вважаємо, що навіть за повної відсутності страхового стажу наші літні люди мають отримувати пенсію, на яку можна нормально жити. Так не буває,

– пояснила Елла Лібанова.

На її думку, якщо українці хочуть такого рівня життя, як у Європі, то треба подбати про відповідне наповнення держбюджету. Так, перш ніж говорити про такий рівень соціального забезпечення, як у Швеції, слід згадати про те, які суми податків платять жителі цієї країни, зокрема з доходів найманих працівників.