Про тенденції еміграції висловилася директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова на конференції National media talk. Пані Лібанова є науковицею у галузі соціоекономіки, демографії й економіки праці та докторкою економічних наук.

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Що думає Елла Лібанова про міграцію українців за кордон

На думку науковиці, масштабна міграція – це нормальне явище, яке притаманне глобалізованому світу. Але в українців сформувалася своєрідна мода на міграцію. Стало престижним говорити про те, що діти будуть вчитися і працювати лише за кордоном.

Переважна більшість із нас щиро вірить у те, що деінде жити краще, ніж там, де ми живемо. Це може стосуватися іншої країни, це може стосуватися іншого міста, але там десь краще, ніж тут,

– висловилася Елла Лібанова.

Вона додала, що міграція дає як багато переваг країні-донору, так і негараздів. Зрозуміло, що насамперед йдеться про втрати населення, людського потенціалу та капіталу. Також через міграційні процеси багато дітей в Україні позбавлені належної батьківської турботи.

Пані Лібанова зауважила, що найчастіше працездатні люди виїжджають до Польщі.

Аналізуючи останні 30 років життя в Україні, Лібанова дійшла висновку, що українці є доволі суперечливими у своїх прагненнях.

Ми хочемо поєднати високий рівень соціального забезпечення з низьким оподаткуванням, до того ж необов'язково яке ми сплачуємо. І, наприклад, ми вважаємо, що навіть за повної відсутності страхового стажу наші літні люди мають отримувати пенсію, на яку можна нормально жити. Так не буває,

– пояснила Елла Лібанова.

На її думку, якщо українці хочуть такого рівня життя, як у Європі, то треба подбати про відповідне наповнення держбюджету. Так, перш ніж говорити про такий рівень соціального забезпечення, як у Швеції, слід згадати про те, які суми податків платять жителі цієї країни, зокрема з доходів найманих працівників.