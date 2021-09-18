О тенденциях эмиграции высказалась директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова на конференции National media talk. Г оспожа Либанова является ученым в области социоэкономики, демографии и экономики труда и доктором экономических наук.

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Что думает Элла Либанова о миграции украинцев за границу

По мнению ученого , масштабная миграция – это нормальное явление, которое присуще глобализированному миру. Но среди украинцев сформировалась своеобразная мода на миграцию. Стало престижным говорить о том, что дети будут учиться и работать только за границей.

Подавляющее большинство из нас искренне верит в то, что где-жить лучше, чем там, где мы живем. Это может касаться другой страны, это может касаться другого города, но там где-то лучше, чем здесь,

– высказалась Элла Либанова.

Она добавила, что миграция дает как много преимуществ стране-донору, так и невзгод. Понятно, что прежде всего речь идет о потерях населения, человеческого потенциала и капитала. Также из-за миграционных процессов много детей в Украине лишены надлежащей родительской заботы.

Элла Либанова отметила, что чаще всего трудоспособные люди выезжают в Польшу.

Анализируя последние 30 лет жизни в Украине, Либанова пришла к выводу, что украинцы довольно противоречивы в своих стремлениях.

Мы хотим совместить высокий уровень социального обеспечения с низким налогообложением, причем необязательно которое мы платим. И, например, мы считаем, что даже при полном отсутствии страхового стажа наши пожилые люди должны получать пенсию, на которую можно нормально жить. Так не бывает,

– пояснила Элла Либанова.