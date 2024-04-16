Більше "живої черги" не буде: умови оформлення паспорта за кордоном змінилися
Джерело:"Паспортний сервіс"
З 15 квітня українці, які проживають за кордоном, більше не зможуть подавати документи на отримання закордонного паспорта в режимі "живої черги". Послуги з оформлення документів у закордонних представництвах державного підприємства "Документ" відтепер надаватимуться лише за попереднім електронним записом.
Згідно з повідомленням, опублікованим на сторінці Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс", система "живої черги" буде припинена. У яких країнах буде запроваджено нові правила – далі у матеріалі!
Читайте також Страйки у Європі найближчим часом: в яких країнах очікувати на збої у роботі транспорту
Україна запровадила нову процедуру оформлення паспорта за кордоном
У зв'язку з переходом на електронну систему надання послуг буде збільшено кількість талонів попередньої реєстрації та вдосконалено інструменти верифікації користувачів.
Оформити паспорт за кордон українці тепер зможуть тільки за попереднім онлайн-записом,
– повідомили у ДП "Документ".
Зокрема відповідні правила почали діяти у таких країнах, як:
- Німеччина (Мюнхен, Берлін, Кельн),
- Польща (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ),
- Іспанія (Мадрид, Валенсія),
- Чехія (Прага),
- Словаччина (Братислава),
- Італія (Мілан).
- Туреччина (Стамбул).
Варто зауважити, що отримання та видача документів й надалі буде здійснюватися за процедурою "живої черги".
Запис до електронної черги є безплатним та доступним на офіційному вебсайті ДП "Документ".
У Паспортному сервісі наголосили, що працюють над пріоритетними напрямками роботи закордонних підрозділів, які гарантують швидке та прозоре надання послуг громадянам України. Якісний сервіс залишається ключовою метою відомства.