Согласно сообщению, опубликованным на странице Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис", система "живой очереди" будет прекращена. В каких странах будут введены новые правила – далее в материале!

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Украина ввела новую процедуру оформления паспорта за рубежом

В связи с переходом на электронную систему предоставления услуг будет увеличено количество талонов предварительной регистрации и усовершенствованы инструменты верификации пользователей.

Оформить паспорт за границу украинцы теперь смогут только по предварительной онлайн-записи,

– сообщили в ГП "Документ".

В частности соответствующие правила начали действовать в таких странах, как:

Германия (Мюнхен, Берлин, Кельн),

Польша (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск),

Испания (Мадрид, Валенсия),

Чехия (Прага),

Словакия (Братислава),

Италия (Милан).

Турция (Стамбул).

Стоит заметить, что получение и выдача документов и в дальнейшем будет осуществляться по процедуре "живой очереди".

Запись в электронной очереди является бесплатным и доступным на официальном веб-сайте ГП "Документ".

В Паспортном сервисе отметили, что работают над приоритетными направлениями работы зарубежных подразделений, которые гарантируют быстрое и прозрачное предоставление услуг гражданам Украины. Качественный сервис остается ключевой целью ведомства.