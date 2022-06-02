Biedronka – одна з найпопулярніших мереж магазинів не лише серед поляків, а й українців. Багато хто з наших громадян хоч раз точно закуповувалися у цьому супермаркеті.
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Тепер же шопінг у Biedronka має стати ще зручнішим. Розробники фірмового додатка обіцяють користувачам програми абсолютно нові переваги, яких більше ніде немає. Мета проєкту – залучити якомога більше нових відвідувачів та збільшити продажі.
У Biedronka з'явився новий додаток / Фото Wiadomoscihandlowe
Які функції доступні у новому додатку Biedronka
- Постійним клієнтам мережі більше не доведеться носити карту лояльності Moja Biedronka – віртуальна її версія тепер є в оновленому додатку.
- Функція "shakeomat" не лише показує покупцеві усю інформацію про актуальні акції, а й дає змогу отримати персоналізовану знижку на певний товар. Для цього потрібно просто "струснути" телефон.
- Мобільний додаток дозволяє користуватися платіжною системою Blik без отримання коду.
- Користувачам додатка Biedronka доступний сканер цін. Замість того, щоб шукати його в магазині, покупцеві достатньо просто відсканувати телефоном штрих-код на товарі.
- Нова версія програми зберігає історію ваших покупок.
Програму можуть завантажити як користувачі Android-смартфонів, так і власники техніки від Apple.
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