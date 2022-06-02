Biedronka – одна з найпопулярніших мереж магазинів не лише серед поляків, а й українців. Багато хто з наших громадян хоч раз точно закуповувалися у цьому супермаркеті.

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Тепер же шопінг у Biedronka має стати ще зручнішим. Розробники фірмового додатка обіцяють користувачам програми абсолютно нові переваги, яких більше ніде немає. Мета проєкту – залучити якомога більше нових відвідувачів та збільшити продажі.



У Biedronka з'явився новий додаток / Фото Wiadomoscihandlowe

Які функції доступні у новому додатку Biedronka

Постійним клієнтам мережі більше не доведеться носити карту лояльності Moja Biedronka – віртуальна її версія тепер є в оновленому додатку.

Функція "shakeomat" не лише показує покупцеві усю інформацію про актуальні акції, а й дає змогу отримати персоналізовану знижку на певний товар. Для цього потрібно просто "струснути" телефон.

Мобільний додаток дозволяє користуватися платіжною системою Blik без отримання коду.

Користувачам додатка Biedronka доступний сканер цін. Замість того, щоб шукати його в магазині, покупцеві достатньо просто відсканувати телефоном штрих-код на товарі.

Нова версія програми зберігає історію ваших покупок.

Програму можуть завантажити як користувачі Android-смартфонів, так і власники техніки від Apple.

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