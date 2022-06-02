Biedronka – одна из популярнейших сетей магазинов не только среди поляков, но и украинцев. Многие из наших граждан хоть раз точно закупались в этом супермаркете.

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Теперь же шопинг в Biedronka должен стать еще более удобным. Разработчики фирменного приложения обещают пользователям программы совершенно новые преимущества, которых больше нигде нет. Цель проекта – привлечь как можно больше новых посетителей и увеличить продажи.



У Biedronka появилось новое приложение / Фото Wiadomoscihandlowe

Какие функции доступны в новом приложении Biedronka

Постоянным клиентам сети больше не придется носить карту лояльности Moja Biedronka – виртуальная ее версия теперь в обновленном приложении.

Функция "shakeomat" не только показывает покупателю всю информацию об актуальных акциях, но и позволяет получить персонализированную скидку на определенный товар. Для этого нужно просто "встряхнуть" телефон.

Мобильное приложение позволяет использовать платежную систему Blik без получения кода.

Пользователям приложения Biedronka доступен сканер цен. Вместо того чтобы искать его в магазине, покупателю достаточно просто отсканировать по телефону штрих-код на товаре.

Новая версия приложения сохраняет историю ваших покупок.

Приложение могут скачать как пользователи Android-смартфонов, так и владельцы техники от Apple.