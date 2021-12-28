Biedronka підвищує зарплату персоналу: скільки будуть отримувати касири

Мережа Biedronka анонсувала збільшення заробітних плат для всіх працівників з початку наступного року. Рішення пов'язано зі збільшенням мінімалки у країні та впливом інфляції.

Підвищення зарплат буде стосуватися понад 60 тисяч працівників. З 2022 року Biedronka планує виділяти на виплату фінансових зобов'язань перед персоналом понад 142 мільйони злотих на рік.

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Скільки будуть заробляти касири у Biedronka

З січня наступного року продавці-касири, які є початківцями, будуть отримувати за свою працю від 3 460 до 3 800 злотих брутто на місяць. Отже, доходи без податків будуть становити від 2 530 до близько 2 770 злотих.

, зараз касир у Biedronka заробляє від 3 250 до 3 600 злотих брутто на місяць. Отже, зарплата збільшиться приблизно на 200 злотих.

Досвідчені продавці-касири можуть сподіватися на більші заробітки. Так, при наявності трьох років досвіду у наступному році можна буде заробляти від 3 600 до 4 050 злотих брутто щомісяця.

, що зараз заробіток продавців-касирів зі стажем становить від 3 400 до 3 850 злотих брутто.

Підвищення зарплат торкнеться не лише касирів. Наприклад, працівники складів з мінімальним стажем будуть отримувати від 3 800 до 4 100 злотих брутто, а адміністративно-складські інспектори зароблятимуть близько 4 650 – 4 950 злотих брутто на місяць.

Про Biedronka

Biedronka – це найпопулярніша мережа супермаркетів у Польщі. Вона складається з понад 3 000 дисконтних магазинів у понад 1 000 населених пунктах Польщі.

Biedronka дуже популярна серед трудових мігрантів з України. Українці часто закупляються у мережі через доступні ціни. Також серед працівників Biedronka багато українців.

Цікаво, що колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск якось зробив рекламу мережі. На слова Ярослава Качинського про те, що Biedronka є магазином для бідних, політик відповів, що сам купує продукти у цих магазинах. Після цієї заяви продажі мережі раптово зросли на 5 %.

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, що курс злотого до гривні становить 6.68 за даними НБУ.