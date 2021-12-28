Повышение зарплат будет касаться более 60 тысяч работников . С 2022 года Biedronka планирует выделять на выплату финансовых обязательств перед персоналом более 142 миллионов злотых в год .

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Сколько будут зарабатывать кассиры в Biedronka

С января следующего года начинающие продавцы-кассиры будут получать за свой труд от 3 460 до 3 800 злотых брутто в месяц. Следовательно, доходы без налогов будут составлять от 2 530 до около 2 770 злотых.

Для сравнения , сейчас кассир в Biedronka зарабатывает от 3 250 до 3 600 злотых брутто в месяц. Следовательно, зарплата увеличится примерно на 200 злотых.

Опытные продавцы-кассиры могут надеяться на заработки по больше. Так, при наличии трех лет опыта в следующем году можно будет зарабатывать от 3 600 до 4 050 злотых брутто ежемесячно.

Обращаем внимание , что сейчас заработок продавцов-кассиров со стажем составляет от 3 400 до 3 850 злотых брутто.

Повышение зарплат коснется не только кассиров. Например, работники складов с минимальным стажем будут получать от 3 800 до 4 100 злотых брутто , а административно-складские инспекторы будут зарабатывать около 4 650 – 4 950 злотых брутто в месяц.

Напоминаем , что курс злотого к гривне составляет 6.68 по данным НБУ.

О Biedronka

Biedronka – это самая популярная сеть супермаркетов в Польше. Она состоит из более чем 3 000 дисконтных магазинов в более чем 1 000 населенных пунктах Польши.

Biedronka очень популярна среди трудовых мигрантов из Украины. Украинцы часто закупаются в сети из-за доступных цен. Также среди работников Biedronka много украинцев.

Интересно, что бывший премьер-министр Польши Дональд Туск однажды сделал рекламу сети. После слов Ярослава Качинского о том, что Biedronka является магазином для бедных, политик ответил, что сам покупает продукты в этих магазинах. После этого заявления продажи сети внезапно выросли на 5%.