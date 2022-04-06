Безкоштовний проїзд в польських потягах для українців: чинні правила

У Польщі більшість перевізників, зокрема PKP Intercity, продовжили право на безплатний проїзд у громадському транспорті для громадян України. Нагадуємо, хто має право скористатися цією можливістю.

Українські біженці можуть безкоштовно пересуватися польськими потягами до 30 квітня. Правило діє для тих, хто перетнув кордон після 24 лютого 2022 року.

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Правила безкоштовного проїзду в польських потягах

На безплатний проїзд можуть претендувати:

діти та підлітки до 18 років;

жінки (незалежно від віку);

чоловіки віком 60 років і старші;

чоловіки віком 18 – 60 років з інвалідністю.

При собі слід мати документ, який підтверджує в'їзд в країну після початку воєнних дій в Україні. Це може бути штамп у закордонному паспорті чи будь-який документ, що підтверджує особу разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).