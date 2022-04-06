Українські біженці можуть безкоштовно пересуватися польськими потягами до 30 квітня. Правило діє для тих, хто перетнув кордон після 24 лютого 2022 року.
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Правила безкоштовного проїзду в польських потягах
На безплатний проїзд можуть претендувати:
- діти та підлітки до 18 років;
- жінки (незалежно від віку);
- чоловіки віком 60 років і старші;
- чоловіки віком 18 – 60 років з інвалідністю.
При собі слід мати документ, який підтверджує в'їзд в країну після початку воєнних дій в Україні. Це може бути штамп у закордонному паспорті чи будь-який документ, що підтверджує особу разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).