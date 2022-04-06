Українські біженці можуть безкоштовно пересуватися польськими потягами до 30 квітня. Правило діє для тих, хто перетнув кордон після 24 лютого 2022 року.

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Правила безкоштовного проїзду в польських потягах

На безплатний проїзд можуть претендувати:

діти та підлітки до 18 років;

жінки (незалежно від віку);

чоловіки віком 60 років і старші;

чоловіки віком 18 – 60 років з інвалідністю.

При собі слід мати документ, який підтверджує в'їзд в країну після початку воєнних дій в Україні. Це може бути штамп у закордонному паспорті чи будь-який документ, що підтверджує особу разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).