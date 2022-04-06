Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться польскими поездами до 30 апреля. Правило действует для тех, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года.
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Правила бесплатного проезда в польских поездах
На бесплатный проезд могут претендовать:
- дети и подростки младше 18 лет;
- женщины (независимо от возраста);
- мужчины в возрасте 60 лет и старше;
- мужчины в возрасте 18 – 60 лет с инвалидностью.
При себе следует иметь документ, подтверждающий въезд в страну после начала военных действий в Украине. Это может быть штамп в загранпаспорте или любой другой документ, подтверждающий личность вместе с уведомлением о присвоении номера PESEL (польский аналог идентификационного кода).