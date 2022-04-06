Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться польскими поездами до 30 апреля . Правило действует для тех, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года .

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Правила бесплатного проезда в польских поездах

На бесплатный проезд могут претендовать:

дети и подростки младше 18 лет;

женщины (независимо от возраста);

мужчины в возрасте 60 лет и старше;

мужчины в возрасте 18 – 60 лет с инвалидностью.