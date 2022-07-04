У Польщі продовжують курсувати безкоштовні потяги для українців: названі два напрямки
4 липня 2022 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:Nasha Polsha
Майже по всій Польщі скасували для українців безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак залишилися потяги, в яких й досі не потрібно платити громадянам України.
Мовиться про поїзди компанії PKP Polskie Linie Kolejowe. Вони курсують лише у двох напрямках.
Це цікаво Нині модно бути здоровим: історія юної українки, яка заснувала мережу салонів масажу в Варшаві
Два безкоштовні потяги для українців в Польщі
Так, українські біженці безкоштовно можуть добратися до німецького Ґановера та до Чехії. Обидва поїзди відправляються з прикордонного Перемишля.Зауважте! Відстежувати поїзди та кількість наявних місць можна на цьому сайті.
До слова, у польському Торуні вимушені переселенці з України можуть й надалі безкоштовно користуватися міським громадським транспортом. Деталі читайте у нашому матеріалі.
Що буде з пальним у найближчі місяці: дивіться прогноз експерта у свіжому відео