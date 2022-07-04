У Польщі продовжують курсувати безкоштовні потяги для українців: названі два напрямки

Майже по всій Польщі скасували для українців безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак залишилися потяги, в яких й досі не потрібно платити громадянам України.

Мовиться про поїзди компанії PKP Polskie Linie Kolejowe. Вони курсують лише у двох напрямках.

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Два безкоштовні потяги для українців в Польщі

Так, українські біженці безкоштовно можуть добратися до німецького Ґановера та до Чехії. Обидва поїзди відправляються з прикордонного Перемишля.

Відстежувати поїзди та кількість наявних місць можна на цьому сайті

До слова, у польському Торуні вимушені переселенці з України можуть й надалі безкоштовно користуватися міським громадським транспортом. Деталі читайте у нашому матеріалі.

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