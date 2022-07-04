Речь идет о поездах компании PKP Polskie Linie Kolejowe. Они курсируют только по двум направлениям.
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Два бесплатных поезда для украинцев в Польше
Так, украинские беженцы бесплатно могут добраться до немецкого Ганновера и в Чехию. Оба поезда отправляются из пограничного Перемышля.
К слову, в польском Торуне вынужденные переселенцы из Украины могут и дальше бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Подробности читайте в нашем материале.
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