Так, громадяни України, які прибули до Польщі через російсько-українську війну та проживають у польському Торуні або в сусідніх гмінах, зможуть й надалі безкоштовно користуватися міським транспортом. Однак для цього доведеться придбати спеціальний проїзний квиток на місяць.

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Проїзний з позначкою UKR дає право їздити на усіх денних та нічних маршрутах до кінця серпня. Оформляють квитки в касах Міського закладу транспорту (MZK). Їх можна знайти за такими адресами:

Sienkiewicza 24/26 (біля трамвайного ДЕПО MZK) – 6:00 – 17:30;

Św. Jana Pawła II 2 – 9:45 – 17:30 (перерва 13.45 – 14.00);

PIUM UMT w CH Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15 – 9:00 – 16:45 (перерва 11.30 – 11.45);

Legionów 220 (автобусна петля MZK) – 9:15 – 17:00 (перерва 12.00 – 12.15);

Szosa Okrężna 62-82 (трамвайна петля MZK) – 7:45 – 15:30 перерва 13.45 – 14.00 (у період 14 – 31 липня 2022 каса не працюватиме).

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