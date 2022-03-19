Безкоштовний одяг для дітей у Кракові: де можна отримати

Вже близько 2 мільйонів громадян України після російського вторгнення знайшли прихисток у Польщі. Люди охочіше оселяються у великих містах, наприклад Кракові.

Оскільки більшість біженців – це жінки з дітьми, люди часто потребують дитячого одягу. В Кракові його можна отримати безплатно у кількох локаціях.

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Де отримати безплатний дитячий одяг в Польщі

Речі приносять волонтери та небайдужі жителі Польщі до кількох точок.

Центр Єврейської Громадськості у Кракові – вулиця Мьодова, 24.

Години роботи: з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 20:00; субота – вихідний; неділя з 12:00 до 17:00.

Одним із перших у Кракові заявив про готовність допомагати українцям Центр Єврейської Громадськості. Керівник організації Джонатан Орнштейн наголосив, що допомога доступна усім біженцям незалежно від віросповідання. Окрім дитячого одягу, в центрі можна отримати одяг для дорослих, їжу та предмети гігієни.

"Шафа добра» у ТЦ "Плаза" – алея Покою 44, будівля колишнього торговельного центру PLAZA.

Години роботи: з понеділка по суботу, з 10:00 до 18:00.

У магазині є багато безкоштовних речей для дорослих та дітей, їх принесли жителі Кракова та околиць. Також тут є куточок для дитячих ігор. Ініціаторами є координатори та волонтери Мультикультурного центру у Кракові.

"Магазин за усмішку" – вулиця Лагевніцька, 54.

Години роботи: з понеділка по пятницю з 10:00 до 18:00; субота з 10:00 до 15:00.

Всі охочі можуть безкоштовно отримати дитячі речі, іграшки та візки. Товари посортовані за розмірами та навіть підписані українською. У магазині також є дитячий куточок з іграми.

Зверніть увагу, що у згаданих місцях потрібно показати один з таких документів, щоб взяти безплатні речі: