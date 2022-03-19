Оскільки більшість біженців – це жінки з дітьми, люди часто потребують дитячого одягу. В Кракові його можна отримати безплатно у кількох локаціях.
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Де отримати безплатний дитячий одяг в Польщі
Речі приносять волонтери та небайдужі жителі Польщі до кількох точок.
Центр Єврейської Громадськості у Кракові – вулиця Мьодова, 24.
Години роботи: з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 20:00; субота – вихідний; неділя з 12:00 до 17:00.
Одним із перших у Кракові заявив про готовність допомагати українцям Центр Єврейської Громадськості. Керівник організації Джонатан Орнштейн наголосив, що допомога доступна усім біженцям незалежно від віросповідання. Окрім дитячого одягу, в центрі можна отримати одяг для дорослих, їжу та предмети гігієни.
"Шафа добра" у ТЦ "Плаза" – алея Покою 44, будівля колишнього торговельного центру PLAZA.
Години роботи: з понеділка по суботу, з 10:00 до 18:00.
У магазині є багато безкоштовних речей для дорослих та дітей, їх принесли жителі Кракова та околиць. Також тут є куточок для дитячих ігор. Ініціаторами є координатори та волонтери Мультикультурного центру у Кракові.
"Магазин за усмішку" – вулиця Лагевніцька, 54.
Години роботи: з понеділка по пятницю з 10:00 до 18:00; субота з 10:00 до 15:00.
Всі охочі можуть безкоштовно отримати дитячі речі, іграшки та візки. Товари посортовані за розмірами та навіть підписані українською. У магазині також є дитячий куточок з іграми.
Зверніть увагу, що у згаданих місцях потрібно показати один з таких документів, щоб взяти безплатні речі:
- паспорт зі штампом з датою в'їзду на територію Польщі після 24 лютого (або аналогічний документ, виданий Генеральним консульством України);
- направлення на перебування за місцем проживання;
- довіреність від організацій, які зареєстровані у Національному судовому реєстрі, та які беруть участь у "Краківській відкритій коаліції".