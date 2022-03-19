Поскольку большинство беженцев – это женщины с детьми, люди часто нуждаются в детской одежде. В Кракове ее можно получить бесплатно в нескольких локациях.

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Где получить бесплатную детскую одежду в Польше

Вещи приносят волонтеры и небезразличные жители Польши к нескольким точкам.

Центр Еврейской Общественности в Кракове – улица Медовая, 24.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00; суббота – выходной; воскресенье с 12:00 до 17:00.

Одним из первых в Кракове заявил о готовности помогать украинцам Центр Еврейской Общественности. Руководитель организации Джонатан Орнштейн подчеркнул, что помощь доступна всем беженцам, независимо от вероисповедания. Кроме детской одежды, в центре можно получить одежду для взрослых, еду и предметы гигиены.

"Шкаф добра» в ТЦ "Плаза" – аллея Покоя 44, здание бывшего торгового центра PLAZA.

Часы работы: с понедельника по субботу, с 10:00 до 18:00.

В магазине много бесплатных вещей для взрослых и детей, их принесли жители Кракова и окрестностей. Также здесь есть уголок для детских игр. Инициаторами являются координаторы и волонтеры Мультикультурного центра в Кракове.

"Магазин за улыбку" – улица Лагевницкая, 54.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; суббота с 10:00 до 15:00.

Все желающие могут бесплатно получить детские вещи, игрушки и тележки. Товары рассортированы по размерам и даже подписаны на украинском. В магазине есть детский уголок с играми.

Обратите внимание , что в указанных местах нужно показать один из таких документов, чтобы взять бесплатные вещи: