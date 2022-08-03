Річ у тому, що в Варшаві проходять курси як барберів, так майстрів у жіночі салони краси. І практикуючі студенти шукають моделей для безкоштовної стрижки.

І ще Іпотека в Польщі для українців: умови оформлення позики та які документи необхідні

Де безкоштовно підстригтися чоловікам

Якщо ви не проти спробувати себе в ролі моделі, тоді навідайтеся до варшавської Школи барберів. Там пропонують безкоштовно не лише підстригти, а й поголити бороду чи зробити корекцію брів.

Запис за посиланням!

Безкоштовні послуги для жінок

Академія Dobrawa House of Hair шукає жінок будь-якого віку з будь-яким типом та довжини волосся. Під наглядом професіоналів вам безкоштовно змінять укладку чи зроблять нову стрижку. Побажання враховуватимуться після детальної консультації.

Записатися можна за посиланням!