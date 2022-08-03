Дело в том, что в Варшаве проходят курсы как барберов, так и мастеров в женские салоны красоты. И практикующие студенты ищут моделей для бесплатной стрижки.

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Где бесплатно подстричься мужчинам

Если вы не прочь попробовать себя в роли модели, тогда посетите варшавскую Школу барберов. Там предлагают бесплатно не только подстричь, но и побрить бороду или сделать коррекцию бровей.

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Бесплатные услуги для женщин

Академия Dobrawa House of Hair ищет женщин всех возрастов с любым типом и длины волос. Под наблюдением профессионалов вам бесплатно изменят укладку или сделают новую стрижку. Пожелания будут учитываться после подробной консультации.