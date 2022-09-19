Безкоштовні квитки від Wizz Air для українців: на яких рейсах ще залишилися місця

Безкоштовні авіаперельоти від Wizz Air для українців доступні й досі. Розповідаємо, на яких напрямках ще залишилися квитки.

Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air в останній місяць літа виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. У рамках акції можна добратися до різних країн Європи та до Великої Британії.

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Куди українці ще можуть полетіти безкоштовно

Звісно, безкоштовні квитки на найпопулярніші напрямки закінчилися доволі швидко. Разом з тим, ще є місця на рейсах, що не такі популярні серед українців. Так, громадяни України можу скористатися безкоштовним перельотом між країнами західної і центральної Європи, а також є ще квитки на літаки Wizz Air, що прямують з Великої Британії.

Умови безкоштовного перельоту від Wizz Air для українців

100 тисяч безкоштовних квитків діють доти, доки будуть вільні місця на окремих рейсах, що виконуються з 15 вересня 2022 року до 8 грудня 2022 року.

Пасажири можуть мати з собою одну ручну поклажу розміром 40 x 30 x 20 сантиметрів. Додатковий багаж потрібно реєструвати та оплачувати згідно з тарифами авіакомпанії.

0 євро на квитки поширюється тільки на бронювання, зроблені на wizzair.com/#/rescue, де потрібно ввести номер українського паспорта у відповідне поле, а також показати його та необхідні візові/проїзні документи в аеропорту.

Квитками можна скористатися з 15 вересня по 8 грудня 2022 року.