Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air в последний месяц лета выделил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины. В рамках акции можно добраться до разных стран Европы и Великой Британии.

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Куда украинцы еще могут улететь бесплатно

Конечно, бесплатные билеты на самые популярные направления закончились довольно быстро. Вместе с тем, еще есть места на рейсах, которые не так популярны среди украинцев. Так, граждане Украины могут воспользоваться бесплатным перелетом между странами западной и центральной Европы , а также есть еще билеты на самолеты Wizz Air, следующие из Великой Британии.

Примите во внимание! Билетами можно воспользоваться с 15 сентября по 8 декабря 2022 года.

Условия бесплатного перелета от Wizz Air для украинцев