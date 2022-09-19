Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air в последний месяц лета выделил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины. В рамках акции можно добраться до разных стран Европы и Великой Британии.
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Куда украинцы еще могут улететь бесплатно
Конечно, бесплатные билеты на самые популярные направления закончились довольно быстро. Вместе с тем, еще есть места на рейсах, которые не так популярны среди украинцев. Так, граждане Украины могут воспользоваться бесплатным перелетом между странами западной и центральной Европы, а также есть еще билеты на самолеты Wizz Air, следующие из Великой Британии.
Условия бесплатного перелета от Wizz Air для украинцев
- 100 тысяч бесплатных билетов действуют, пока будут свободные места на отдельных рейсах, выполняемых с 15 сентября 2022 года по 8 декабря 2022 года.
- Пассажиры могут иметь одну ручную кладь размером 40 x 30 x 20 сантиметров. Дополнительный багаж необходимо регистрировать и оплачивать согласно тарифам авиакомпании.
- 0 евро на билеты распространяется только на бронирование, сделанные на wizzair.com/#/rescue, где нужно ввести номер украинского паспорта в соответствующее поле, а также показать его и необходимые визовые/проездные документы в аэропорту.