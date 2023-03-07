Українців у Кракові безкоштовно навчатимуть польської мови та допоможуть знайти роботу

У Польщі запровадять проєкт, який повинен допомогти іноземцям краще опанувати польську мову та працевлаштуватися. Він орієнтований на біженців з України, які зупинилися у Кракові

Мовиться про ініціативу "Spread Your Wings – Розправ свої крила". Цей проєкт організували Воєводський центр зайнятості в Кракові та Фонд розвитку кваліфікацій "STELLA VIRIUM".

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Що відомо про проєкт та як українцям взяти участь

"Spread Your Wings – Розправ свої крила" створений для того, аби:

допомогти подолати мовний бар’єр та навчити українців польської мови;

ознайомити з основними вимогами законодавства Польщі;

розповісти про польський ринок праці;

навчити основ ділового спілкування в Польщі;

надати кваліфіковану допомогу психолога.

До проєкту можуть долучитися українці, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року. При цьому вік, стать чи статус не має жодного значення. Участь для громадян України безкоштовна.

Зареєструватися можна за посиланням . Дедлайн подачі заявок – до 10 березня 2023 року включно. Навчання триватиме до 5 грудня 2023 року офлайн та онлайн.

Найкращі випускники отримають фінансування на стажування або відкриття власної справи.