Українців у Кракові безкоштовно навчатимуть польської мови та допоможуть знайти роботу

7 березня 2023, 15:37
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Джерело:

UAinKrakow

У Польщі запровадять проєкт, який повинен допомогти іноземцям краще опанувати польську мову та працевлаштуватися. Він орієнтований на біженців з України, які зупинилися у Кракові

Мовиться про ініціативу "Spread Your Wings – Розправ свої крила". Цей проєкт організували Воєводський центр зайнятості в Кракові та Фонд розвитку кваліфікацій "STELLA VIRIUM".

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Що відомо про проєкт та як українцям взяти участь

"Spread Your Wings – Розправ свої крила" створений для того, аби:

  • допомогти подолати мовний бар’єр та навчити українців польської мови;
  • ознайомити з основними вимогами законодавства Польщі;
  • розповісти про польський ринок праці;
  • навчити основ ділового спілкування в Польщі;
  • надати кваліфіковану допомогу психолога.

До проєкту можуть долучитися українці, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року. При цьому вік, стать чи статус не має жодного значення. Участь для громадян України безкоштовна.

Важливо! Зареєструватися можна за посиланням. Дедлайн подачі заявок – до 10 березня 2023 року включно. Навчання триватиме до 5 грудня 2023 року офлайн та онлайн.

Найкращі випускники отримають фінансування на стажування або відкриття власної справи.

Автор: Назарій Сорока