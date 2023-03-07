Мовиться про ініціативу "Spread Your Wings – Розправ свої крила". Цей проєкт організували Воєводський центр зайнятості в Кракові та Фонд розвитку кваліфікацій "STELLA VIRIUM".
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Що відомо про проєкт та як українцям взяти участь
"Spread Your Wings – Розправ свої крила" створений для того, аби:
- допомогти подолати мовний бар’єр та навчити українців польської мови;
- ознайомити з основними вимогами законодавства Польщі;
- розповісти про польський ринок праці;
- навчити основ ділового спілкування в Польщі;
- надати кваліфіковану допомогу психолога.
До проєкту можуть долучитися українці, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року. При цьому вік, стать чи статус не має жодного значення. Участь для громадян України безкоштовна.
Найкращі випускники отримають фінансування на стажування або відкриття власної справи.