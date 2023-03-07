Речь идет об инициативе "Spread Your Wings – Расправь свои крылья". Этот проект был организован Воеводским центром занятости в Кракове и Фондом развития квалификаций "STELLA VIRIUM".
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Что известно о проекте и как украинцам принять участие
"Spread Your Wings – Расправь свои крылья" создан для того, чтобы:
- помочь преодолеть языковой барьер и научить украинцев польскому языку;
- ознакомить с основными требованиями законодательства Польши;
- рассказать о польском рынке труда;
- научить основам делового общения в Польше;
- оказать квалифицированную помощь психологу.
К проекту могут присоединиться украинцы, пересекшие украинско-польскую границу после 24 февраля 2022 года. При этом возраст, пол или статус не имеет никакого значения. Участие для граждан Украины бесплатное.
Лучшие выпускники получат финансирование на стажировку или открытие собственного дела.