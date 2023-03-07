Речь идет об инициативе "Spread Your Wings – Расправь свои крылья". Этот проект был организован Воеводским центром занятости в Кракове и Фондом развития квалификаций "STELLA VIRIUM".

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Что известно о проекте и как украинцам принять участие

"Spread Your Wings – Расправь свои крылья" создан для того, чтобы:

помочь преодолеть языковой барьер и научить украинцев польскому языку;

ознакомить с основными требованиями законодательства Польши;

рассказать о польском рынке труда;

научить основам делового общения в Польше;

оказать квалифицированную помощь психологу.

К проекту могут присоединиться украинцы, пересекшие украинско-польскую границу после 24 февраля 2022 года. При этом возраст, пол или статус не имеет никакого значения. Участие для граждан Украины бесплатное.

Важно! Зарегистрироваться можно по ссылке. Дедлайн подачи заявок – до 10 марта 2023 включительно. Обучение продлится до 5 декабря 2023 офлайн и онлайн.

Лучшие выпускники получат финансирование на стажировку или открытие собственного дела.