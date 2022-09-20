Українці можуть отримати безкоштовні авіаквитки до Канади: як це зробити
Джерело:Visit Ukraine
Зараз українцям не до подорожей, але чимала кількість перебуває закордоном, й, можливо, потребує дістатися до різних країн. Зокрема, мовиться про Канаду.
Безкоштовні авіаквитки до Канади для українських біженців
Так, ті українці, які хочуть вирушити до Канади, мають можливість зробити це безкоштовно. Туристичний фонд Ukraine2Canada надасть безплатні квитки на такі рейси.
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Організація пропонує українцям, які рятуються від війни, оплачений авіапереліт до Канади. Видача квитків на рейси відбувається по черзі кожні 15 днів – видають по 300 квитків.
Щоб отримати безплатний квиток, потрібно:
- мати дійсну візу за програмою CUAET;
Що таке CUAETCUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel (канадсько-український дозвіл на терміновий в'їзд) – програма для екстреної імміграції, яка надає право залишатися в країні до 3 років. Так українці можуть подавати заяву на безкоштовну гостьову візу та дозвіл на роботу, а також навчатися за освітніми програмами.
Віза за програмою CUAET дозволяє безперешкодно покидати країну і повертатись будь-коли. Якщо ви перебуватимете у Канаді 6 місяців і більше, то матимете право на оформлення посвідки на проживання.
- бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;
- не подавати заявки на безплатні квитки від інших організацій.
Перед реєстрацією на рейс підготуйте фото паспорта, візи CUAET, COVID-сертифікату. Для дітей, які подорожують з одним з батьків, треба письмову згоду іншого з їх контактними даними та фото паспорта.Увага! Реєстрація на рейси до Канади відбудеться 26 вересня з 17:00 за посиланням. Втім, варто перевіряти відкриття реєстрації трохи раніше, адже попит на безплатні квитки дуже високий, й можна просто не встигнути. Впродовж тижня після реєстрації з вами сконтактують для уточнення деталей польоту.