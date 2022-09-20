Українці можуть отримати безкоштовні авіаквитки до Канади: як це зробити

Зараз українцям не до подорожей, але чимала кількість перебуває закордоном, й, можливо, потребує дістатися до різних країн. Зокрема, мовиться про Канаду.

Безкоштовні авіаквитки до Канади для українських біженців

Так, ті українці, які хочуть вирушити до Канади, мають можливість зробити це безкоштовно. Туристичний фонд Ukraine2Canada надасть безплатні квитки на такі рейси.

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