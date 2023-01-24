Так, уже з 1 лютого у Польщі стартує реєстрація на безоплатне навчання за сучасними цифровими спеціальностями для українських жінок, які виїхали з України через російську агресію. Курси розпочнуться з 1 березня.

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Мета проєкту – навчати, перекваліфіковувати та працевлаштовувати жінок з України, щоб дати їм можливість не просто отримувати соціальні виплати, а здобути спеціальність та знайшли хорошу роботу.

Які безкоштовні курси зможуть пройти українки

Навчальна програма складатиметься з 14 дисциплін:

Офісне програмне забезпечення;

Мова програмування JAVA;

PYTHON для інтелектуальної обробки даних;

Діджиталізація бізнес-фінансів і фінансова аналітика;

Методи та інструменти цифрового маркетингу;

Маркетингові системи в соціальних медіа в умовах цифрової економіки;

Аналітика ланцюга поставок у цифровій логістиці;

Комп'ютерна графіка і дизайн;

Дизайн-мислення та розробка інноваційних продуктів;

Лідерство в цифровій економіці;

Англійська мова для фахівців у сфері ІТ;

Польська ділова мова;

Психологія лідерства і професійної успішності в умовах цифровізації економіки;

Економічна психологія в умовах цифрового суспільства.

Зауважте! Тривалість навчання залежатиме від обраного курсу і триватиме від 1 до 3 місяців.

Окрім опанування нових напрямків, учасники отримають допомогу кар’єрних радників та наставництво співробітників технологічних компаній. Також буде створено інструмент для їх зв’язку з роботодавцями. Компанії, які проводитимуть стажування або братимуть на роботу випускників програми, у майбутньому зможуть скористатися спеціальною фінансовою підтримкою з фондів ЄС.

Курси викладатимуть в рамках українсько-польського проєкту під патронатом першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди та експрезидента Польщі Алєксандра Кваснєвського.

Важливо! Реєстрація на курси за посиланням!