Так, уже з 1 лютого у Польщі стартує реєстрація на безоплатне навчання за сучасними цифровими спеціальностями для українських жінок, які виїхали з України через російську агресію. Курси розпочнуться з 1 березня.
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Мета проєкту – навчати, перекваліфіковувати та працевлаштовувати жінок з України, щоб дати їм можливість не просто отримувати соціальні виплати, а здобути спеціальність та знайшли хорошу роботу.
Які безкоштовні курси зможуть пройти українки
Навчальна програма складатиметься з 14 дисциплін:
- Офісне програмне забезпечення;
- Мова програмування JAVA;
- PYTHON для інтелектуальної обробки даних;
- Діджиталізація бізнес-фінансів і фінансова аналітика;
- Методи та інструменти цифрового маркетингу;
- Маркетингові системи в соціальних медіа в умовах цифрової економіки;
- Аналітика ланцюга поставок у цифровій логістиці;
- Комп'ютерна графіка і дизайн;
- Дизайн-мислення та розробка інноваційних продуктів;
- Лідерство в цифровій економіці;
- Англійська мова для фахівців у сфері ІТ;
- Польська ділова мова;
- Психологія лідерства і професійної успішності в умовах цифровізації економіки;
- Економічна психологія в умовах цифрового суспільства.
Окрім опанування нових напрямків, учасники отримають допомогу кар’єрних радників та наставництво співробітників технологічних компаній. Також буде створено інструмент для їх зв’язку з роботодавцями. Компанії, які проводитимуть стажування або братимуть на роботу випускників програми, у майбутньому зможуть скористатися спеціальною фінансовою підтримкою з фондів ЄС.
Курси викладатимуть в рамках українсько-польського проєкту під патронатом першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди та експрезидента Польщі Алєксандра Кваснєвського.