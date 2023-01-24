Так, уже с 1 февраля в Польше стартует регистрация на бесплатное обучение по современным цифровым специальностям для украинских женщин, выехавших из Украины из-за российской агрессии. Курсы начнутся с 1 марта.

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Цель проекта – обучать, переквалифицировать и трудоустраивать женщин из Украины, чтобы дать им возможность не просто получать социальные выплаты, а получить специальность и найти хорошую работу.

Какие бесплатные курсы смогут пройти украинки

Учебная программа будет состоять из 14 дисциплин:

  • Офисное программное обеспечение;
  • Язык программирования JAVA;
  • PYTHON для интеллектуальной обработки данных;
  • Диджитализация бизнес-финансов и финансовая аналитика;
  • методы и инструменты цифрового маркетинга;
  • Маркетинговые системы в социальных медиа в условиях цифровой экономики;
  • Аналитика цепи поставок в цифровой логистике;
  • Компьютерная графика и дизайн;
  • Дизайн-мышление и разработка инновационных продуктов;
  • Лидерство в цифровой экономике;
  • Английский для специалистов в сфере ИТ;
  • Польский деловой язык;
  • Психология лидерства и профессиональной успеваемости в условиях цифровизации экономики;
  • Экономическая психология в условиях цифрового общества.

Кроме овладения новыми направлениями, участники получат помощь карьерных советников и наставничество сотрудников технологических компаний. Также будет создан инструмент для их связи с работодателями. Компании, которые будут проводить стажировку или принимать на работу выпускников программы, в будущем смогут воспользоваться специальной финансовой поддержкой из фондов ЕС.

Курсы будут преподавать в рамках украино-польского проекта под патронатом первой леди Польши Агаты Корнгаузер-Дуды и экс-президента Польши Александра Квасьневского.