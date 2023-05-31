Понад 10 тисяч пасажирів, які полетять міжнародними рейсами авіакомпанії Air New Zealand у червні, стануть на ваги перед посадкою на рейс. Таким чином найбільший перевізник Нової Зеландії хоче дослідити вагу пасажирів та їхньої ручної поклажі. Авіакомпанія запевняє, що ці дані є дуже важливими для забезпечення ефективної експлуатації літака.

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Чи кожного пасажира зважать перед посадкою

Зважування пасажирів перед рейсом буде проводитися біля входу до зали очікування на деяких рейсах, які вилітають з міжнародного аеропорту Окленда. Авіаперевізник запевняє, що не варто боятись чи соромитись цієї процедури – про вашу вагу ніхто не дізнається, адже дані приховані. Процедура є повністю добровільною.

Ми знаємо, що стати на ваги може бути непросто. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що ніде немає видимого дисплея. Ніхто не зможе побачити вашу вагу, навіть ми. Це абсолютно анонімно,

– запевняє працівник Air New Zealand Аластер Джеймс.

Навіщо знати вагу пасажирів

Таке зважування допоможе розрахувати середню вагу пасажирів рейсу. Річ у тім, що пілоту перед кожним вильотом необхідно знати вагу і центрування завантаженого літака. Саме тому заздалегідь зважується все, що потрапить на борт: від валіз до харчування на рейсі. А для ваги пасажирів, екіпажу та ручної поклажі використовують середні дані, які можна отримати завдяки таким дослідженням в аеропорту.

На борту має бути зважене все: навіть обід для пасажирів / Фото airinsight.com

Нещодавно Air New Zealand презентувала свій розкішний авіаплацкарт. Інноваційні спальні модулі називаються Skynest: тут передбачено шість зручних полиць для сну. Відпочинок у такому спальному плацкарті включатиме постільну білизну, ковдру, подушку та вушні затички. 4-годинний відпочинок у Skynest може коштувати 400 – 600 доларів. В авіакомпанії заявили, що ціна є попередньою і може змінитися.