Період цієї практики обмежений: з 22 березня 2022 року до 4 березня 2023 року. Визнання професійної кваліфікації українських медиків описане в статті 34 згаданого указу. Документ оприлюднили 21 березня у статті Gazzetta Ufficiale.

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Детальніше про практику в Італії для українських медиків

Щоб продемонструвати солідарність з Україною в часи протистояння варварській російській агресії, в Італії українським біженцям дозволили практикувати професії лікаря, медика, соціально-медичного працівника, якщо люди проживали в Україні до 24 лютого 2022.

Фахівці медичної галузі можуть бути зайняті у державних або приватних закладах охорони здоров'я Італії згідно з кваліфікацією, отриманою за кордоном, що регулюється директивами ЄС. А зацікавлені медичні установи зможуть брати на роботу українських фахівців, які мають європейський паспорт кваліфікації для біженців (Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati) за контрактом на визначений термін.

Це означає, що українські медики зможуть працювати на основі своїх дипломів, без необхідності додаткового складання іспитів чи нострифікації диплома.

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